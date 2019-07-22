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Россияне с восторгом отреагировали на концерт Metallica, «воскресившей» Цоя в Москве

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Россияне с восторгом отреагировали на концерт Metallica, «воскресившей» Цоя в Москве

Москва, 22 июля. Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» в Москве исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя. Россияне отреагировали на эту новость в соцсетях. 

Известные музыканты выступили в Москве 21 июля в рамках WorldWired Tour. Их слушателей покорила песня Виктора Цоя. Текст на русском спел басист Роберт Трухильо.

Россияне от души поблагодарили американскую группу.

«Красавцы! Теперь ждем, когда ABBA исполнит «Полет на дельтаплане», — предложил Ярослав Погодин.

«Это было неожиданно, но было круто, пел весь стадион», — рассказал Константин Шулик.

«Я думал, что зал взорвется от восторга», — написал Alex Run.

«А Кадышеву так могут?» — поинтересовался Михаил Штукарев.

Видео с концерта легендарной группы появилось в Сети.

«Вот это отличный пример того, как зарубежная группа уважает своит поклонников в России и готовится к выступлениям. Очень круто! Респект парням», — написал Евгений Семенцов.

«Metallica «воскресила» Цоя в «Лужниках», — уверена Дарья.

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