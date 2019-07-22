Москва, 22 июля. Наценку на питьевую бутилированную воду в театральных буфетах и точках продаж в городских парках следует ограничить до 70%, заявил депутат Госдумы Василий Власов.

Госдума предложила ограничить наценку на питьевую воду в театрах и парках. По слова депутата, это продукт первой необходимости, люди должны иметь доступ к воде. Как пишет РИА Новости, парламентарий напомнил, что необходимо ограничить до 70% максимум наценку на продажу питьевой воды в буфетах, парках. Он уточнил, что некоторые спектакли идут по три часа, и часть населения не имеет возможности купить воду из-за ее дороговизны.

Депутат подчеркнул, что в российских парках развлечений, торговых центрах, театрах иногда вода стоит в десять раз дороже себестоимости. Он привел в пример случай, когда стал свидетелем продажи воды в московском парке за 300 рублей.

«Я считаю, что в отличие от мороженого или шампанского, если мы говорим про театры, питьевая вода является средством необходимым», — подчеркнул Власов.

Ранее международная исследовательская группа провела эксперимент, в ходе которого был установлен факт, что вода из пластиковых бутылок крайне опасна для здоровья человека.

Ученые провели масштабный эксперимент, в ходе которого выяснилось, что люди, которые пьют воду из бутылок, сильно рискуют своим здоровьем. Дело в том, что пластик, из которых изготовлены бутылки, содержит токсичные вещества, что могут послужить причиной развития серьезный болезней.

Теория исследователей была проверена на добровольцах. 1500 участников эксперимента длительное время пили воду только из пластиковых бутылок. Анализы испытуемых показали содержащийся в моче токсичный бисфенол-А. После отказа от бутилированной воды, у добровольцев наблюдалось полное очищение организма от токсинов.

Отметим, что бисфенол-А способен проникать в воду и пищу. По мнению специалистов, данное вещество может привести к ожирению, гормональному дисбалансу, головным болям и стать причиной более серьезных болезней.

Также ученые рассказали, как питьевая вода помогает мозгу. В мозгу есть специфические рецепторы, активизирующиеся под воздействием поступающей в организм воды. Рецепторы усиливают активность человеческого мозга в соответствии с энергетическими процессами, особенности которых все еще полностью не изучены полностью.

Воду рекомендуют пить в определенном режиме, начиная с самого утра.