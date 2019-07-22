Три человека проголосовали за Савченко после подсчета 50% протоколов

Киев, 22 июля. Депутат украинской Рады Надежда Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, по итогам обработки половины бюллетеней набрала лишь 1,24% голосов. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте центральной избирательной комиссии.

По подсчетам ЦИК, по результатам обработки 50% бюллетеней за депутата Савченко проголосовали лишь три человека. Лидером в указанном округе стал Александр Ковалев, набравший 64,31% голосов украинцев.

Напомним, внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье, 22 июля. Согласно информации национального экзитпола, в парламент страны проходят пять партий — партия главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» — 43,5%, на втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,5%, на третьей строчке партия «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко — 8,1%.

Также в Раду проходят партии экс-главы правительства Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,1%) и «Голос» певца Святослава Вакарчука (6,6%). Официальные результаты выборов должны быть представлены не позднее 5 августа.

Ранее ЦИК признал выборы в украинский парламент состоявшимися.