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Малькевич объяснил, зачем ФЗНЦ проводил исследования в Ливии

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Малькевич объяснил, зачем ФЗНЦ проводил исследования в Ливии

Москва, 22 июля. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич объяснил, зачем сотрудники Фонда проводили исследования в Ливии.

«Для нас Ливия — уникальная страна. Мы изучаем, как искусственно спроектированные потрясения и управляемые, речь про цветные революции, влияют на то, во что страна превратилась. Почему активно работает площадка «Африканский дискуссионный клуб»? Мы на каждом заседании глубоко со специалистами исследуем те технологии, которые активно апробируются в Африке для распространения во всем мире. Мы же понимаем как люди разумные, что одна из конечных целей – дестабилизация в нашей стране по такому крайнему сценарию Арабской весны», — приводит слова Малькевича корреспондент Федерального агентства новостей.

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