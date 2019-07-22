МИД РФ тесно взаимодействует с Триполи по вопросу освобождения задержанных в Ливии россиян

Москва, 22 июля. Министерство иностранных дел России взаимодействует с официальными властями Ливии по поводу освобождения задержанных россиян, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сотрудники, представители МИД взаимодействуют с официальными властями Триполи, с теми структурами, которые признаны ООН и коллективным Западом. То есть идет очень плотная работа, взаимодействие», — подчеркнул глава Фонда.

При этом Малькевич отметил, что «эти официальные власти» в Ливии не очень контролируют то, что происходит у них.