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Сотрудник ФЗНЦ рассказал, как смог выехать из Ливии

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Сотрудник ФЗНЦ рассказал, как смог выехать из Ливии

Москва, 22 июля. Сотрудник Фонда защиты национальных ценностей Александр Прокофьев рассказал, что выехал из Ливии на машине через границу с Тунисом.

«Мой отъезд мы планировали заранее. Пришлось отказаться от варианта с вылетом из Мисураты, потому что дорога на Мисурату стала небезопасной. Вылет из аэропорта Митига тоже был нежелательным, так как аэропорт регулярно подвергался бомбежкам. Было принято решение, что из страны я буду выезжать на машине через границу с Тунисом. Пересек я границу, пройдя все процедуры, дополнительно был подан запрос на разрешение на мой выезд из страны, по нему был получен положительный ответ, и я спокойно выехал из страны. 13 мая я вернулся в Россию», — приводит слова Прокофьева корреспондент Федерального агентства новостей.

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