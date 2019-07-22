В ФЗНЦ объяснили, почему задержанные в Ливии социологи не могли вмешаться в выборы

Москва, 22 июля. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, задержанные в Ливии, не могли вмешаться в президентские выборы. Об этом заявил на пресс-конференции один из участников мониторинговой группы Александр Прокофьев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сотрудник Фонда, также находившийся в Ливии, но сумевший покинуть страну и вернуться в Россию, подчеркнул, что в настоящее время сроков президентских выборов нет, как нет и соответствующих законов. Не проводился и референдум, отметил он.

«Пока не закончится военный конфликт, любые выборы — это весьма туманная и очень отдаленная перспектива», — объяснил Прокофьев.

Он обратил внимание на абсурдность предъявляемых задержанным россиянам обвинений.

Напомним, сотрудники ФЗНЦ были задержаны еще в мае, однако известно о случившемся стало лишь недавно. Произошедшее, а также ход переговоров с местными властями, как указывал Малькевич, не предавались огласке в интересах задержанных. Установленное властями Ливии правило выполнялось для безопасности сотрудников Фонда и для того, чтобы ситуация скорее разрешилась и их освободили из-под стражи.

Однако появившаяся в СМИ информация, в частности материал Bloomberg о якобы «вмешательстве» россиян в электоральные процессы в стране, перечеркнула прогресс в переговорах, указал он.

Сотрудники Фонда в Ливии изучали и анализировали информацию о гуманитарной, культурной и политической обстановке в стране, отметил Малькевич. Социологи никоим образом не вмешивались в электоральные процессы.

По словам Малькевича, руководитель группы Максим Шугалей и медик, переводчик Самер Хасан Али Суэйфан, у которого двойное гражданство России и Иордании, были задержаны накануне отъезда.