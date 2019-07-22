Марков рассказал о связях рвущейся во власть Соболь с американцами

Политолог Сергей Марков рассказал, почему москвичи не оказали поддержки экс-кандидату в МГД Любови Соболь, в чьих подписях было обнаружено большое количество фальсифицированных подписей. Как отметил эксперт, жители столицы имеют все основания не доверять юристу ФБК из-за очевидных связей с США.

В интервью для издания «Реальное время» Сергей Марков прокомментировал шумиху вокруг выборов в Мосгордуму, в частности, попыток Любови Соболь получить депутатский мандат вопреки решению Мосгоризбиркома. Как отметил Марков, в Москве действительно имеются некоторые заботящие жителей проблемы, к решению которых могли бы подключиться оппозиционные к власти кандидаты. Москвичей беспокоят платные парковки и точечная застройка.

Теоретически кандидат ФБК могла бы с этим бороться. Однако тот факт, что Соболь работает с одиозным блогером Алексеем Навальным, а значит, с американцами, говорит о том, что ее действия у власти будут направлены не на пользу, а во вред России.

«Почему москвичи должны вручить мандат человеку, у которого, совершенно очевидно, такие сомнительные моральные качества?» — отметил Марков.

Человек с настолько запятнанной репутацией не может рассчитывать на доверие избирателей, а потому ход в политику Любови Соболь заказан.

«Если ты предал Родину, ты так же предашь своих избирателей», — резюмировал Марков.

Напомним, Любовь Соболь была уличена в большом количестве недействительных подписей, которые предоставила в Мосгоризбирком в качестве свидетельства «народного доверия». Среди сданных ею подписей было выявлено 14,67% брака вместо допустимых 10%. В подписных листах фигурировали люди с несуществующими данными, не имеющие избирательного права и даже умершие.

Несмотря на обоснованность действий Мосгоризбиркома, Соболь требует зарегистрировать ее в качестве кандидата. Чтобы продемонстрировать свою решимость, 13 июля юрист ФБК объявила «голодовку». Впрочем, этот шаг не нашел в обществе отклика, на который рассчитывала экс-кандидат — отказ от еды Соболь был воспринят не с сочувствием, а с иронией.