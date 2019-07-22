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Сотрудник ФЗНЦ рассказал, как российские социологи работали в Ливии

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Сотрудник ФЗНЦ рассказал, как российские социологи работали в Ливии

Москва, 22 июля. Разрешения от ливийских властей для социологических исследований не требовалось, мы работали открыто. Об этом заявил сотрудник Фонда защиты национальных ценностей Александр Прокофьев, который вернулся в Россию за несколько дней до задержания коллег, передает корреспондент ФАН с пресс-конференции в Москве.

«Мы прибыли через аэропорт, все было нормально, вопросов к нам не было. Паспорта были оформлены — все официально. Встречались со всеми, в том числе с силовиками», — рассказал участник группы.

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