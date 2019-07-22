Малькевич потребовал отпустить всех удерживаемых в Ливии россиян

Москва, 22 июля. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич потребовал отпустить четверых россиян, удерживаемых в Ливии.

«Мы, обращаясь к международному сообществу, косвенно и к властям Ливии, требуем отпустить всех российских граждан, которые беззаконно удерживаются на территории Ливии. Мы будем и дальше на всех площадках с подобными требованиями выступать», — приводит слова Малькевича корреспондент Федерального агентства новостей.

Малькевич подчеркнул, что в настоящий момент на территории Ливии удерживаются более 200 иностранцев, в том числе четверо россиян. Опасная практика может распространиться и на другие страны, добавил глава ФЗНЦ.