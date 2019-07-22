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Грузовик столкнулся с иномаркой в Ставрополье, погибли два человека

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Грузовик столкнулся с иномаркой в Ставрополье, погибли два человека

Ставрополь, 22 июля. «Газель» и Audi столкнулись в Красногвардейском районе Ставропольского края, погибли два человека, сообщил источник Федерального агентства новостей.

ДТП произошло рядом с поселком Преградное. По предварительной информации, водитель иномарки уснул за рулем и выехал на встречную полосу. В этот момент произошло столкновение с грузовиком.

Грузовик столкнулся с иномаркой в Ставрополье, погибли два человека

Погибли двое мужчин из легкового атвомобиля: Андрей П., 1993 года рождения и Арутюн К., 1998 года рождения. Пострадали три человека: Дмитрий Т., 1990 года рождения, Валерий Т., 1969 года рождения и Андрей Е., 1985 года рождения.

Пострадавших с сочетанными травмами доставили в районную больницу, их оперируют.

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