Власти сирийской Хасаки помогают онкобольным пациентам

Дамаск, 24 июля. Второй этап кампании бесплатного обслуживания и дозирования лекарств для онкологических больных успешно завершился в сирийской провинции Хасака, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Как стало известно, порядка 90 человек из онкологических больных в Аль-Хасаке воспользовались медицинскими услугами, предоставляемыми Сирийской ассоциацией по лечению рака у детей. Мероприятие проводится в сотрудничестве с Сирийской благотворительной ассоциацией Yamamah в центре современного медицинского центра в городе Хасака.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Второй этап кампании длился четыре дня под наблюдением специализированного медицинского персонала Сирийского общества по лечению рака у детей. Стоит отметить, что эта кампания способствует облегчению страданий больных раком людей, проживающих по всей провинции Хасака, центр, оборудованный Управлением здравоохранения Хасаки, также пользуется большой популярностью.

Третий этап предоставления бесплатных услуг ожидается через три недели после окончания второго этапа. Напомним, что первый этап кампании начался 23 июня и продолжался на каждом этапе кампании в течение четырех дней каждого месяца.

Ранее сообщалось, что в церкви Святой Богородицы в сирийском городе Камышлы в провинции Хасака прошло богослужение, посвященное жертвам взрыва заминированного автомобиля. Эта трагедия произошла в начале месяца.

Собравшиеся на службу, которую возглавил митрополит региона Джазира и верховий Евфрата Морис Амсих, рассказали о верности своей земле вопреки террору, который не сможет подорвать их стойкость. Богослужение, которое было проведено в церкви Святой Богородицы, является в первую очередь посланием всему миру о том, что христиане привержены своей земле, они не откажутся и не покинут ее.