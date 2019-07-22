Малькевич заявил о пытках задержанных в Ливии россиян

Москва, 22 июля. Задержанных в Ливии сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) пытали, из них постараются выбить показания на камеру. Об этом заявил глава Фонда Александр Малькевич на пресс-конференции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Руководитель ФЗНЦ отметил, что россияне были задержаны еще в мае, однако известно о случившемся стало лишь недавно. Произошедшее, а также ход переговоров с местными властями не предавались огласке в интересах задержанных. Установленное властями Ливии правило выполнялось для безопасности сотрудников Фонда и для того, чтобы ситуация скорее разрешилась и их освободили из-под стражи.

По словам Малькевича, к задержанным социологам в африканской стране применяли пытки.

«Из них будут пытаться выбить на камеру нужные показания, чтобы дать Западу определенную картину», — подчеркнул он.

Напомним, сотрудники Фонда изучали и анализировали информацию о гуманитарной, культурной и политической обстановке в стране. Социологи, как отмечал ранее Малькевич, никоим образом не вмешивались в электоральные процессы.

Социолог-культуролог Александр Прокофьев покинул страну и вернулся в Россию, в то время как руководитель группы Максим Шугалей и медик, переводчик Самер Хасан Али Суэйфан, у которого двойное гражданство России и Иордании, накануне отъезда были задержаны.

Изначально, отметил Малькевич, предполагалось похищение, но, как выяснилось, социологов арестовали власти Триполи. Этим делом в настоящее время активно занимается как МИД РФ, так и российское посольство.