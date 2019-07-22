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Финансовые махинации могут обернуться для кандидатов Навального тюрьмой

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Финансовые махинации могут обернуться для кандидатов Навального тюрьмойМосква, 22 июля. Претенденты на пост депутата Мосгордумы, которые выдвигались при поддержке скандального блогера Алексея Навального, могут стать фигурантами уголовных дел из-за нарушения избирательного законодательства, сообщил Telegram-канал «Фонд Бабла с Коррупцией».

Авторы канала считают, что так называемые «независимые кандидаты», воспользовавшись услугами Центра сбора подписей, нарушили избирательное законодательство. Центр предоставлял свои услуги участникам гонки за депутатское кресло бесплатно, а зарплату сборщикам автографов выплачивал московский штаб Навального и его фонд. Согласно российским законам, оплату сбора подписей можно производить только из средств избирательного фонда каждого отдельного претендента, иная финансовая поддержка считается незаконной.

«Это грозит не только штрафами для кандидатов и спонсоров в размере от 25 000 до 1 000 000 (для юрлиц) рублей, но и лишением свободы на срок до двух лет», — говорится в сообщении «Фонда Бабла с Коррупцией».

Таким образом, использовавшие систему Навального для сбора автографов могут стать фигурантами уголовных дел.

Напомним, ряду оппозиционеров отказали в регистрации в качестве кандидатов в депутаты МГД в связи с обнаружением в их подписных листах значительного превышения недействительных автографов. Согласно закону, доля брака не должна превышать десяти процентов.

Ранее стало известно, что москвичи, проживающие в доме на Рождественском бульваре, обратились в полицию с просьбой выяснить, законно ли размещение в подвале их дома Центра сбора подписей. Жильцы предположили, что Навальный получил это помещение благодаря председателю ТСЖ Михаилу Шульману, который является супругом политолога Екатерины Шульман. По их словам, у владельцев квартир, которые также являются  собственниками, никто не спросил согласия на заключение арендного договора.

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