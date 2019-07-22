Малькевич назвал политическим шантажом задержание россиян в Ливии

Москва, 22 июля. Двое граждан России незаконно задержаны в Ливии, все обязательства, которые давали представители местных властей, оказались несостоятельны, это был политический шантаж. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич на пресс-конференции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Малькевич выразил благодарность коллегам, которые не пытались хайповать на произошедшей ситуации. Глава Фонда защиты национальных ценностей и Александр Прокофьев – третий участник мониторинговой группы — на пресс-конференции подробно объяснили, что случилось в Ливии с задержанными социологами и сотрудниками ФЗНЦ.

«Задержаны незаконно двое граждан России, при этом второй также гражданин Иордании. Режим информационной тишины был сознательно взят, чтобы их освободить и вернуть домой», — подчеркнул Малькевич.

Он указал, что обязательства, о которых заявляли представители ливийских властей, оказались несостоятельны. Задержание россиян Малькевич назвал политическим шантажом.

«От нас требовали, чтобы МИД скорректировал позиции по Ливии. Понятно, что это даже неудобно обсуждать. Был дан ответ, что шантаж неприемлем», — добавил он.

Напомним, сотрудники ФЗНЦ были задержаны еще в мае, однако известно о случившемся стало лишь недавно. Как рассказал Федеральному агентству новостей Малькевич, произошедшее, а также ход переговоров с местными властями не предавались огласке в интересах задержанных. Установленное властями Ливии правило выполнялось для безопасности сотрудников Фонда и для того, чтобы ситуация скорее разрешилась и их освободили из-под стражи.

Однако появившаяся в СМИ информация, в частности материал Bloomberg о якобы «вмешательстве» россиян в электоральные процессы в стране, перечеркнула прогресс в переговорах, указал он.

Сотрудники Фонда в Ливии изучали и анализировали информацию о гуманитарной, культурной и политической обстановке в стране, отметил Малькевич. Социологи никоим образом не вмешивались в электоральные процессы.

По словам Малькевича, социолог-культуролог Прокофьев покинул страну и вернулся в Россию, в то время как руководитель группы Максим Шугалей и медик, переводчик Самер Хасан Али Суэйфан, у которого двойное гражданство России и Иордании, накануне отъезда были задержаны.

Ранее в комментарии ФАН политолог Иван Аркатов выразил мнение, что задержание россиян было выгодно странам Запада, поскольку это позволит им оказывать на Россию политическое давление, а Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи является управляемой марионеткой.