Эксперт пояснил, почему Зеленский не способен преодолеть ловушки Гройсмана

На Украине складывается катастрофическая ситуация; старая власть оставила новой множество ловушек. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

Ловушка для Зеленского

Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделал бывший министр ЖКХ страны и бывший депутат Верховной рады Александр Попов.

Он отметил, что кабинет министров специально загоняет Украину в долги для того, чтобы «подставить» Зеленского. По его словам, политика правительства Гройсмана является антинародной. Попов заявил о невыполнении бюджета в размере «около ста миллиардов».

«И что сделали за полгода наши министры и Национальный банк? Они выпустили облигации внутреннего займа на 232 миллиарда гривен — это, на минуточку, девять миллиардов долларов, которые через четыре-шесть месяцев нужно вернуть, как раз осенью, и это даже больше, чем определил бюджет», — заявил бывший министр.

Попов с прискорбием отметил, что Владимир Зеленский и его администрация никак не отреагировали на эту ситуацию.

Ситуация катастрофическая

Как отметил Юрий Голубь, такие заявления вполне понятны: «патриотически настроенные специалисты» мечтали бы занять место в новом правительстве, которое теперь предстоит формировать Владимиру Зеленскому и его партии. В то же время упомянутая бывшим министром ловушка совершенно реальна.

«В общем, режим Порошенко и правительство Гройсмана приготовили преемнику множество таких ловушек. Ситуация кажется катастрофической. Украина может лишиться газотранспортной системы из-за неподписанного контракта на поставку и транзит газа, приостановилось сотрудничество с МВФ, а значит, пока не приходится рассчитывать на финансовую помощь. Из-за грабительских условий соглашения о свободной торговле с Евросоюзом и российских санкций продолжает расти отрицательное сальдо торгового баланса», — пояснил Юрий Голубь.

Эксперт напомнил, как Украина в прошлом году вступала в отопительный сезон, когда многие киевляне и жители других городов едва не замерзли в собственных квартирах. Предвыборное шоу Зеленского подошло к концу, и уже в ближайшее время ему предстоит столкнуться с колоссальными проблемами.

«И главное, что новая команда в принципе не способна их решить, так же, как и старая. И прежде всего, потому что не способна отстаивать национальные интересы перед Западом и договариваться с Россией», — заключил эксперт.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что новым премьер-министром Украины должен стать профессиональный экономист без политического прошлого.