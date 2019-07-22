Большинство жителей Ливии недовольны ситуацией в стране

Москва, 22 июля. Проводимые сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей исследования показали, что большинство жителей Ливии не довольны ситуаций в стране, сообщил глава Фонда Александр Малькевич в рамках пресс-конферфенции.

«Признаваемые ООН правительство и лидеры не имеют никакой поддержки у населения. Максимальный рейтинг у маршала Халифы Хафтара – более 32%, на втором месте сын Муаммара Каддафи Саиф аль-Исламом – 22–23%, у главы официальный властей Триполи Фаяза Сарраджа порядка 3%», — приводит слова Малькевича корреспондент Федерального агентства новостей.

Кроме того, проведенный социологической группой Фонда опрос показал, что более 45% опрошенных ностальгируют по временам Каддафи.

Сотрудники российского Фонда защиты национальных ценностей — социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Хасан Али Суэйфан — были задержаны в Ливии во время официальной поездки. Как ранее отмечал Малькевич, у всех участников исследовательской группы были оформлены визы, на территорию Ливии социологи въехали беспрепятственно. Исследователи перестали выходить на связь 17 мая текущего года, выяснилось, что они были арестованы властями Триполи.

Россияне занимались изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке в стране. Исследователи работали открыто, помимо нашумевшей встречи с сыном Муаммара Каддафи — Саифом аль-Исламом Каддафи, они провели беседы и с другими политическими деятелями и представителями власти Ливии.