Глава ФЗНЦ рассказал, как в СМИ попала информация о задержании в Ливии россиян

Москва, 22 июля. Слив информации случился после того, как российским социологам отказали в освобождении в Ливии. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей с пресс-конференции главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича о переговорах по освобождению задержанных в Ливии сотрудников организации.

«Информацию о задержании не публиковали, потому что вели переговоры и обещали, что их освободят при условии информационной тишины. От них требовали повлиять на позицию МИД, но как мы можем диктовать условия?. После того, как сказали, что не сможет этого делать, через некоторое время появились публикации в иностранных СМИ, в частности Bloomberg», — заявил он.

Два специалиста Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и его переводчик Самер Хасан занимались социологическими исследованиями в африканской стране. Они были задержаны в мае текущего года. Вероятной причиной задержания социологов стала их встреча с Саифом аль-Исламом, сыном Муаммара Каддафи. Данные о встрече с ним приводились в отчете Фонда.