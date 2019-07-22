РФ и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Сирии

Дамаск, 22 июля. Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки пять случаев нарушения режима прекращения огня, в то время как Турция — шесть. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

Документ опубликован на официальном сайте военного ведомства.

«Российской частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Хама – четыре, Латакия – один», — уточняется в документе.

Турецкая сторона, отметили в ведомстве, зафиксировала шесть случаев нарушения перемирия в провинциях Хама и Идлиб.

Как указали в ведомстве, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции. Так, в провинции Хама и городе Алеппо специалисты выдали по 500 продовольственных наборов весом 2,4 тонны.

Новых соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий за истекшие сутки при этом не подписывалось. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима тишины, также не изменилось — 234.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее стало известно, что в пригородах сирийской столицы Забадани и Айн-эль-Фиджи восстановили завод по розливу питьевой воды и водонасосную станцию. Боевики запрещенной на территории РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 взорвали водопровод в долине Барада и установили контроль над источником Айн-эль-Фиджи в декабре 2016 года. Вернуть его правительственные войска смогли уже в январе 2017 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.