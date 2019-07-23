Сирийские фермеры начали сбор летнего урожая в провинции Даръа

Дамаск, 23 июля. Фермеры сирийской провинции Даръа, расположенной на юге Сирии, впервые начали сезон сбора урожая после освобождения провинции от терроризма. В данный момент регион страдает от множества трудностей, связанных с высокими затратами на сбор урожая, транспортировкой на рынки и выплатой комиссий из-за продаж продукта по низкой цене. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Выращивание томатов начинается 17 апреля, а сбор урожая — в июле. Большая часть продукции экспортируется на рынок Дамаска. Производство колеблется от 10 до 12 тонн из-за потребления земли и выращивания более одного урожая в течение сезона. Цена за килограмм в настоящее время колеблется от 65 до 75 сирийских фунтов до перекрестка.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Большая часть избыточного урожая продается на томатных заводах и в мастерских, многие из которых вернулись к работе после возвращения безопасности и стабильности в провинции Даръа.

Со своей стороны помощник директора по сельскому хозяйству Басаам Аль-Хашиш рассказал, что садоводческий томат выращивают на двух основных летних и осенних летних посевах. Запланированная площадь для летнего лета составляет 1416 га, из которых 1350 га было засеяно в текущем сезоне.

Кроме того, власти провинции размещают некоторое количество топлива для сельскохозяйственных работ на станциях рядом с производственными площадками, чтобы облегчить бремя для фермеров.

Продажа томатов, как правило, начинается в июле и, как ожидается, урожай даст порядка 140 тыс. тонн. Около 108 тонн будут получены в летнем урожае, а остальная часть будет доступно в осеннее время.

Ранее сообщалось, что урожай пшеницы и ячменя в Сирии в этом году значительно вырос по сравнению с прошлым годом из-за сезона дождей, параллельно с этим сирийское государство потратило миллиарды фунтов на закупку этих культур у фермеров по разумным ценам, что положительно отразилось на развитии сектора в сирийских провинциях.