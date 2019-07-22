Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Комитеты Совфеда одобрили отставку замгенпрокурора Малиновского

55
0 Оставить комментарий

Комитеты Совфеда одобрили отставку замгенпрокурора Малиновского

Москва, 22 июля. Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности рекомендовали верхней палате российского парламента принять отставку заместителя генпрокурора Владимира Малиновского.

Подписанное президентом РФ представление об отставке Малиновского поступило в Совфед. На совместном заседании конституционного и оборонного комитетов верхней палаты замгенпрокурора Юрий Пономарев отметил, что Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на посту советника генпрокурора.

«В заявлении Малиновский просит освободить от должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет и по состоянию здоровья», — рассказал Пономарев.

Пономарев добавил, что Малиновский просил рассмотреть заявление в его отсутствие во вторник. Совфед рассмотрит заявление Малиновского 23 июля.

Малиновский подал заявление об отставке по личному желанию. Замгенпрокурора принял такое решение по состоянию здоровья. Президент РФ Владимир Путин подписал представление на отставку Малиновского. Малиновский ранее курировал Центральный федеральный округ, позже был переведен в Сибирский округ. Он получил серьезную травму в результате падения.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров