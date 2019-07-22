Комитеты Совфеда одобрили отставку замгенпрокурора Малиновского

Москва, 22 июля. Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности рекомендовали верхней палате российского парламента принять отставку заместителя генпрокурора Владимира Малиновского.

Подписанное президентом РФ представление об отставке Малиновского поступило в Совфед. На совместном заседании конституционного и оборонного комитетов верхней палаты замгенпрокурора Юрий Пономарев отметил, что Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на посту советника генпрокурора.

«В заявлении Малиновский просит освободить от должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет и по состоянию здоровья», — рассказал Пономарев.

Пономарев добавил, что Малиновский просил рассмотреть заявление в его отсутствие во вторник. Совфед рассмотрит заявление Малиновского 23 июля.

Малиновский подал заявление об отставке по личному желанию. Замгенпрокурора принял такое решение по состоянию здоровья. Президент РФ Владимир Путин подписал представление на отставку Малиновского. Малиновский ранее курировал Центральный федеральный округ, позже был переведен в Сибирский округ. Он получил серьезную травму в результате падения.