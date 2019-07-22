ЦИК Украины признал выборы в Раду состоявшимися

Киев, 22 июля. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины признала внеочередные выборы, прошедшие в воскресенье, состоявшимися, сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

«На сегодня можно говорить, что таких событий, которые поставили бы под сомнение проведение этой парламентской кампании, нет. Она состоялась», — приводит ТАСС слова председателя ЦИК Украины.

Досрочные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Итоговая явка составила 49,84% избирателей. Отмечается, что наиболее активно голосовали жители Украины, проживающие в юго-восточных регионах.

Согласно данным ЦИК Украины по результатам обработки 50% бюллетеней, партия главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Раду. За «Слугу народа» проголосовали 42,45% украинцев, напомнил «ФедералПресс».

В парламент также проходят еще четыре партии, добавил телеканал «360». «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила 12,88% голосов, «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко набрала 8,64%, «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко заручилась поддержкой 8,01% и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука набрала 6,38% голосов.