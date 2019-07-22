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Медики назвали разрушающий кости изнутри напиток

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Медики назвали разрушающий кости изнутри напиток

Москва, 22 июля. Сладкая газированная вода может быть опаснее, чем предполагалось. По словам медиков, она способна разрушать кости изнутри. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как отмечают врачи, во многих газированных напитках присутствует ортофосфорная кислота, которая не позволяет усваиваться кальцию. Кроме того, систематическое употребление газировки отрицательно сказывается на плотности костной ткани тазобедренных суставов, существенно ее снижая.

Содержащийся в газировке кофеин не позволяет кальцию абсорбироваться, что приводит к его вымыванию через мочу, пишет «Газета Кемерова».

Эксперты также обращают внимание на то, что безалкогольные содовые напитки очень калорийны и лидируют в перечне продуктов, прибавляющих лишний вес.

Ранее врач-эндокринолог Вадим Крылов заявил, что популярные сегодня детокс-программы для очищения организма могут нанести серьезный вред здоровью человека. По словам специалиста, диеты и смузи не помогут очистить организм от токсических веществ, поскольку для этого нужны лекарственные препараты и другие процедуры.

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