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В Сети появилось редкое фото беременной Фриске с сестрой

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В Сети появилось редкое фото беременной Фриске с сестрой

Москва, 22 июля. Редкое фото беременной певицы Жанны Фриске с сестрой Натальей появилось на фанатской странице сына покойной звезды в Instagram.

Судя по подписи, кадр был сделан в американском Майами, где жила исполнительница во время беременности. Кадр сопровождают слова знаменитости, которые она говорила в то время.

«Мне хочется гулять. Говорят, что у беременных отключается 30 процентов мозга. И я склонна этому верить, я будто превратилась в девочку, которая не хочет ничего решать, а хочет новое платье! Я наслаждаюсь каждым днем, потому что понимаю, это состояние первой беременности никогда не повторится», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в то время певица совсем не думала о работе, однако позволяла себе подтанцовывать и подпевать. Тогда артистка призналась, что на сцену ее не тянуло.

В Сети появилось редкое фото беременной Фриске с сестрой

Во время беременности у певицы уже начали появляться головные боли. Вскоре она узнала о страшном диагнозе — медики диагностировали у нее онкологическое заболевание. На протяжении двух лет бывшая солистка коллектива «Блестящие» боролась с этим недугом. Сердце певицы остановилось 15 июня 2015 года. Она не дожила до своего 41-го дня рождения три недели.

Ранее сестра покойной исполнительницы Наталья поздравила Фриске с днем рождения. Девушка опубликовала архивный фотоснимок.

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