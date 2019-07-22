Перевозивший бюллетени автомобиль попал в аварию в Херсоне

Киев, 22 июля. Перевозивший избирательные бюллетени автомобиль попал в аварию в Херсоне, пострадала сотрудница полиции, об этом сообщила пресс-служба регионального управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, автомобиль «ЗАЗ Славута», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Transporter, который перевозил избирательные бюллетени в окружную комиссию.

Авария произошла в понедельник около 06.00 по московскому времени. В результате ДТП повреждения получила сотрудница полиции. В правоохранительных органах отметили, что сотрудники избирательной комиссии не пострадали, бюллетени не повреждены, их передали членам окружной комиссии. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Накануне на Украине прошли досрочные выборы в Раду. Согласно данным национального экзитпола, в Верховную раду проходят пять партий — партия лидера страны Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,5%, за ней идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,5%, на третьей строчке партия «Европейская солидарность» во главе с пятым президентом Петром Порошенко — 8,1%. Помимо этого, в Раду проходят партии бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 8,1% и «Голос» артиста Святослава Вакарчука — 6,6%. Официальные итоги выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа.