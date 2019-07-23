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Власти Сирии организовали фестиваль в провинции Дамаск

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Власти Сирии организовали фестиваль в провинции Дамаск

Дамаск, 23 июля. Стартовала вторая сессия семинара «Обман в нашем собрании», организованная Торговой палатой Дамаска в парке Тишрин, расположенном в Дамаске. Мероприятие проходит в сотрудничестве с министерством внутренней торговли и защиты потребителей и властями провинции Дамаск, оно продлится один месяц.

На месте удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

В рамках церемонии открытия был презентован документальный фильм о Сирии. Кроме того, на большой сцене прошли многочисленные музыкальные пассажи и фольклорные танцы, представленные группой Glennar.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Фестиваль, в котором принимают участие государственные и частные деятели, включает в себя множество социальных, культурных, развлекательных, художественных, спортивных и экономических мероприятий, которые разделены по всему парку. 

В ходе пресс-конференции министр туризма Сирии Мохамед Рами Радван Маратини рассказал о важности фестиваля, который в первую очередь является важным туристическим и развлекательным мероприятием, объединяющим сирийцев и отражающим возвращение стабильности и безопасности и постепенное экономическое восстановление в регионе.

В свою очередь губернатор Дамаска Адель Аль-Олаби объяснил, что фестиваль способствует развитию внутреннего туризма и дает важную возможность для продвижения местной промышленности и продукции, отметив, что это проведение подобных мероприятий является отражением побед, достигнутых Сирийской арабской армией по всей стране.

Ранее сообщалось, что в связи с безопасностью и стабильностью, которые начали распространяться по всей территории Сирии, был открыт фестиваль под названием «Нас объединяет Шам», который длится один месяц. В рамках мероприятия раненым сирийским солдатам и родственникам погибших бойцов САА оказывается материальная помощь. 

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