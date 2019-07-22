Хрусталев и его возлюбленная тайно поженились

Москва, 22 июля. Экс-участник Comedy Club, шоумен и телеведущий Дмитрий Хрусталев и участница проекта «Хочу в «ВИА Гру» Мария Гончарук тайно поженились. Возлюбленные в течение нескольких лет скрывали свои романтические отношения.

По данным издания «StarHit», в 2017 году экс-участник КВН Хрусталев официально представил девушку публике на одном из светских мероприятий. Коллеги ведущего по цеху уверяли, что тот влюбился в 29-летнюю девушку как мальчишка. Так, 40-летний шоумен красиво ухаживал, дарил дорогие презенты. Вместе пара много путешествует, вдвоем они побывали на Бали, в Австралии, Италии.

В окружении пары рассказали изданию, что Хрусталев сделал девушке предложение во время очередного путешествия. Вскоре они расписались и отправились в другую страну. Отмечается, что церемония прошла тихо.

«Семья Марии, которая живет в Киеве, одобрила ее выбор, они познакомились с Митей, он всех очаровал», — передает ресурс слова друзей пары.

Стоит отметить, что для обоих это первый официальный брак. Хрусталев ранее более 10 лет состоял в отношениях с юристом Викторией Дейчук, потом у него были романтические отношения с юмористкой и артисткой Екатериной Варнавой. Роман Хрусталева и Варнавы продлился около года.

Напомним, в апреле текущего года соведущий шоу «Вечерний Ургант» отказался проходить медицинское освидетельствование, когда его остановили московские инспекторы ДПС. Как сообщало Федеральное агентство новостей, при проверке водительского удостоверения сотрудники ДПС усомнились, что юморист был трезвым, и попросили пройти медицинское освидетельствование, но шоумен отказался.