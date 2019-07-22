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Жителя Когалыма задержали с самодельной взрывчаткой

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Жителя Когалыма задержали с самодельной взрывчаткой

Ханты-Мансийск, 22 июля. Сотрудники ФСБ России совместно со специалистами Главного управления по противодействию экстремизму задержали мужчину с самодельным взрывным устройством в Когалыме в воскресенье, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

«Мужчина был задержан вчера», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в данный момент информация о том, что мужчина готовил теракт, пока отсутствует. Источник не исключил, что задержанный был «просто изготовителем» взрывного устройства.

Ранее в СМИ распространились сообщения, что в Ханты-Мансийском автономном округе был задержан житель Когалыма, у которого в ходе обыска обнаружено самодельное взрывное устройство на основе гексогена.

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