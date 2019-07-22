Украинский политолог пояснил, почему Зеленский не откажется от сотрудничества с МВФ

Президент Украины будет играть по правилам, которые будут предписаны ему странами Запада; ни о каком независимом курсе страны не может идти и речи. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

«Могила» для Зеленского

Бывший украинский дипломат Олег Волошин оценил вероятных кандидатов на пост премьер-министра страны. Он отметил, что если новым премьером станет кандидат, который нацелен на сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), то это окажется «могилой» политической карьеры президента страны Владимира Зеленского.

Волошин указал, что одним из кандидатов на должность премьера является заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова. Она же лоббирует «кабальные» интересы МВФ.

«Я вас предупреждаю: если у вас премьер-министром будет Рожкова, то мы как оппозиция этими тремя буквами «МВФ» вас просто уничтожим. Потому что вы будете абсолютно уникальным примером, когда на волне тотального, бессовестного, абсолютно безграничного и нечестного популизма к власти приводят представителей абсолютного финансового интернационала, которых эти избиратели, склонные к популизму, больше всего ненавидят», — сказал Волошин.

Губительный характер

Как заметил Евгений Голышкин, вне зависимости от конкретной персоны, которая будет назначена на пост премьер-министра Украины, государственный внешнеполитический курс страны будет сохранен. Такой вывод можно сделать из заявлений президента Зеленского во время его встреч на международном уровне.

«Это значит, что «молодая команда» будет целиком и полностью привержена условному «западному» вектору. Для значительной части электората, голосующей за политическую силу президента, вполне достаточно словесного популизма, а не реальных достижений в такой интеграции. Все опасения относительно той или иной конкретной кандидатуры, высказываемые ныне в украинском политикуме, носят внутренний кулуарный характер. Иными словами, идет типичная борьба между финансово-промышленными группами (все теми же олигархами, которых «прогнал Майдан») за теплое ключевое место, которое позволит им обрести вес и политическое влияние для собственного обогащения», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению украинского политолога, риторика МВФ никак не изменилась и его требования по-прежнему неумолимы: высокие кредитные ставки под гарантии «реформ». Такие «реформы» будут носить губительный характер для украинской промышленности и социальной сферы, потому что предусматривают урезание социальных льгот, повышение тарифов на газ, электроэнергию, открытие рынка сельскохозяйственных земель для иностранного капитала.

«Также будет выставлен ряд требований, ставящих Украину в положение заложника в противостоянии коллективного Запада на просторах постсоветского пространства против Российской Федерации. Человек, который станет премьером, однозначно будет утвержден внешними силами. Вероятно, сейчас идет условное согласование кандидатуры, которая сможет быть консолидирующим фактором для обладателей крупного капитала на Украине. Этот капитал способен реализовать требования МВФ и те программы, которые уготованы Украине после государственного переворота 2014 года. Зеленский находится не в том положении, чтобы вспоминать свои предвыборные обещания о некоей «независимости курса», и будет вынужден играть по правилам, целиком и полностью диктуемым ему сверху», — заключил Евгений Голышкин.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов отметил, что Зеленский будет продолжать сотрудничать с МВФ, о чем он уже неоднократно говорил публично.

«Мало того, и самих представителей МВФ он в этом заверил уже не раз. Ходят даже слухи, что Зеленский хочет назначить премьером представителя Украины в МВФ — с тем, чтобы тому было легче вести переговоры с данной структурой. Собственно, нет особого отличия этой власти от предыдущей в подходах к решению финансовых проблем Украины», — отметил Владимир Корнилов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что новым премьер-министром Украины должен стать профессиональный экономист без политического прошлого.