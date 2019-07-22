Партия Порошенко победила на выборах в парламент Украины на зарубежных участках

Киев, 22 июля. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» на выборах в украинский парламент побеждает с 29,55% на зарубежных избирательных участках. Об этом говорится в данных центральной избирательной комиссии по окончании обработки 100% бюллетеней.

По информации ЦИК, на второй строчке расположилась партия нынешнего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» — 28,13%. Тройку замыкает партия фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» — 19,67%.

Досрочные выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. Согласно данным национального экзитпола, в Верховную раду проходят пять партий — партия лидера страны Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,5%, за ней идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,5%, на третьей строчке партия «Европейская солидарность» во главе с пятым президентом Петром Порошенко — 8,1%. Помимо этого, в Раду проходят партии бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 8,1% и «Голос» артиста Святослава Вакарчука — 6,6%. Официальные итоги выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа.