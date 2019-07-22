В Киеве отреагировали на победу партии Зеленского на выборах в Раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» уверенно лидирует по партийным спискам на выборах в Верховную раду после обработки ЦИК Украины 30,9% протоколов. За партию главы государства проголосовали 42,12% избирателей. На втором месте находится «Оппозиционная платформа — За жизнь», эту политическую силу поддержали 12,69%.

Известный киевский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал результаты парламентских выборов на Украине закономерными.

«Это ожидаемый результат, аналогичный давали все социологические опросы. Этот результат даже немного меньше того пика, которого эта партия достигала: она набирала и 60% голосов, и 52%», — напомнил аналитик.

По словам эксперта, Зеленский будет контролировать законодательный и исполнительный органы власти.

«Велика вероятность однопартийного большинства, либо «полуторапартийного» большинства, при котором правительство и парламент будет контролировать именно «Слуга народа», — отмечает Руслан Бортник.

Аналитик предположил, что новоизбранный глава государства попытается повысить уровень жизни украинцев, это должно произойти в ближайшее время.

«Я думаю, что до отопительного сезона Зеленский и его команда попытаются решить многие ключевые проблемы как внутреннего строительства, так и вопросы войны и мира», — рассуждает политолог.

Собеседник ФАН выразил мнение, что партия Святослава Вакарчука «Голос» также может получить немало мест в Верховной раде. Если это произойдет, Украина будет и дальше придерживаться прозападного курса.

«Ожидать кардинального разворота украинской политики не стоит, особенно с «Голосом». В случае с «Голосом», это будет прозападное большинство, прозападная коалиция, но это будут не еврофанатики, как это было при Порошенко, а евроскептики, как мы наблюдаем это на примере той же Грузии», — резюмировал Руслан Бортник.

Напомним, Владимир Зеленский является президентом Украины с 20 мая 2019 года, он одержал победу на выборах во втором туре, существенно опередив Петра Порошенко. 21 мая 2019 года президент Зеленский распустил действовавшую Верховную раду Украины и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.