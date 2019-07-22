Москва, 22 июля. В начале июля наиболее высокий коэффициент напряженности на рынке труда зафиксирован в Республике Ингушетия. Об этом говорят данные Роструда.

Специалисты объяснили, что коэффициент напряженности определяется как отношение количества безработных к числу вакансий, заявленных работодателями в крупных и средних предприятиях регионов. Стало известно, в каких регионах России сложнее найти работу.

По данным RT, в среднем по России он составляет 0,5. В Ингушетии коэффициент зафиксирован на уровне 118,4. В Этом субъекте на 24,3 тысячи официально безработных приходится всего 206 открытых вакансий. Второе место занимает Чечня — 23,8. Кроме того, сложная обстановка на рынке труда сложилась в Дагестане (18,6), Северной Осетии (6,1) и Тыве (5,2). Самый низкий коэффициент напряженности на рынке труда эксперты высчитали в Амурской и Еврейской автономной областях — 0,1.

Напомним, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала число безработных в России по данным на март.

По информации ведомства, около 3,5 миллиона человек от 15 лет и старше являются безработными, что составляет 4,7% от всего трудоспособного населения. При этом официально безработными зарегистрированы около 800 тысяч человек, 700 тысяч из которых получают пособие. Число экономически активных россиян в марте составило 75 миллионов человек, что составляет 51% от общей численности населения.

Ранее Росстат называл регионы России, лидирующие по скорости трудоустройства безработных. Речь идет о Чукотском автономном округе, Татарстане и Кировской области. Далее идут Севастополь и Москва. Дольше всего ищут работу в Карачаево-Черкессии и Республике Тыва. В среднем по России на поиск работы у населения уходит 6,9 месяца.

При этом самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Москве. На сегодняшний день в российской столице числятся лишь 1,2% безработных — это примерно 30,2 тысячи человек.

Ранее безработица в России достигла исторического минимума. В министерстве экономического развития считают, что в 2020 году безработица снизится до 4,7%.

Ранее Федеральное агентство новостей также сообщало о регионах с самым высоким и самым низким уровнем безработицы.