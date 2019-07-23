Сирийская армия обнаружила оружие боевиков при осмотре провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 23 июля. Компетентные органы Сирии обнаружили несколько единиц оружия, боеприпасов, наркотиков, разведывательную аппаратуру западного производства, в том числе израильское оборудование. Все это было спрятано в окрестностях сирийской провинции Эль-Кунейтра. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сирийская правительственная армия натыкается на оружие и боеприпасы, оставленные террористическими группировками в освобожденных провинциях. Как правило, это происходит почти каждый день. Инженерные подразделения сирийской армии продолжают осматривать города и населенные пункты на предмет самодельных взрывных устройств или мин-ловушек, которые могли быть специально брошены боевиками — как правило, от этого страдали мирные люди.

Ранее сообщалось, что силы безопасности Сирийской Арабской Республики изъяли большое количество боеприпасов, спрятанных в одной из штаб-квартир террористических организаций на севере Хомса.

Напомним, что незаконные вооруженные группировки были вынуждены покинуть район, который удерживали долгое время. Сирийская правительственная армия вернула провинцию под свой контроль и восстановила в ней безопасность и стабильность.