Москвичи возмутились размещению штаба Навального в подвале их дома

Москва, 22 июля. Полицию попросили проверить законность заключения арендного договора, согласно которому в подвале дома на Рождественском бульваре в Москве разместился штаб скандального блогера Алексея Навального.

Инициативная группа жильцов дома на Рождественском бульваре обратилась с заявлением в ОВД Мещанского района. Жильцы возмущены, что подвал, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду навальнятам без их согласия.

Как выяснилось, в подвале работал Центр сбора подписей для желающих участвовать в выборах в Мосгордуму. По мнению жильцов, аренда помещения была оформлена по личной инициативе председателя ТСЖ дома Михаила Шульмана, который является супругом известного политолога и члена СПЧ при президенте России Екатерины Шульман.

Один из владельцев квартиры в доме на Рождественском бульваре сообщил в беседе c RT, что семья Шульман сдала подвал в аренду сторонникам Навального «в обход других владельцев, нас даже не спрашивал никто».

Отмечается, что ранее москвичи обратились в прокуратуру с просьбой разобраться, как и по какому назначению используются общедомовые площади.

Мосгоризбирком 14 июля отказал в регистрации ряду оппозиционеров. Спустя два дня аналогичный вердикт вынесла окружная комиссия. Такое решение было принято в связи с тем, что у представителей оппозиции в подписных листах доля недействительных подписей превышала допустимый порог. Согласно законодательству, процент брака не должен быть выше десяти.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало в фильме «Анатомия протеста» о методах работы оппозиции, которые были использованы в ходе избирательной кампании.