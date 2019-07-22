Меркель ушла в длительный отпуск с книгой о дрожащей женщине

Берлин, 22 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в длительный отпуск на фоне большого числа приступов дрожи. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

По данным издания, отдых Меркель начался после важной встречи 20 июля и продлится четыре недели. По предварительным данным, германский канцлер проведет отпуск в Альпах, сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что политик возьмет с собой книгу американской писательницы Сири Хустведт «Дрожащая женщина». В биографическом произведении автор описала историю женщины, которая страдала от неуправляемых приступов дрожи, пишет KP.ru.

Впервые Меркель стало неожиданно плохо во время официального приема 18 июня на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Второй раз приступ дрожи начался 27 июня — во время встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Третий приступ дрожи она испытала 10 июля в ходе встречи с главой правительства Финляндии Антти Ринне. Помимо этого, Меркель два раза прослушала национальные гимны перед переговорами сидя из-за угрозы повторения приступов.

Напомним, 17 июля Меркель исполнилось 65 лет. Президент РФ Владимир Путин по телефону тепло поздравил именинницу с днем рождения, сообщал RT.