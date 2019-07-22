Вашингтон, 22 июля. Американская компания Apple намерена оснастить выходящий в 2020 году iPhone новым экраном. Как удалось выяснить инсайдеру Ice Universe, на нем пользователь сможет выставить кадровую частоту до 120 герц.

Отмечается, что Apple начнет устанавливать в iPhone дисплеи с частотой 120 герц, «яблочная» компания сейчас ведет переговоры с корейскими LG и Samsung на поставку подобных дисплеев. Как объяснили специалисты, установка таких дисплеев уже практикуется на игровых гаджетах.

Apple is considering a switchable 60Hz/120Hz refresh rate screen on the iPhone in 2020, and is discussing with Samsung and LG. pic.twitter.com/4aoU303umu — Ice universe (@UniverseIce) July 21, 2019

Ранее стали известны цены на новейшие смартфоны iPhone 11, iPhone 11Max и iPhone 11R для китайского рынка.

Линейка iPhone 11, R и Max только готовится к выпуску, однако китайские источники уже начали делиться стоимостью новых смартфонов. По информации сайта Wccftech, в переводе с юаней цены будут стартовать от 989 долларов.

Компания Apple призналась, что стоимость их смартфонов на локальных рынках очень высокая, и даже снизила цены на прошлые поколения. Пользователи iPhone ожидали, что на новые модели ценник будет также низок. Однако, по предварительной информации от китайских источников, стоимость iPhone 11R, самого дешевого в линейке, будет составлять 989 долларов. В это же время iPhone 11 будет стоить 1292 долларов, а iPhone 11Max — 1422 долларов. Цены по сравнению с прошлым поколением смартфонов выше на 100 долларов.

Отметим, что все указанные суммы еще не подтверждены американским производителем электроники Apple, поэтому возможно их изменение на локальных рынках. Известно, что в новых моделях iPhone будет улучшенная 12-мегапиксельная камера с трехкратным оптическим зумом, а также система Face ID третьего поколения.

Напомним, Apple сократит производство новых моделей iPhone. По информации СМИ, корпорация просила своих поставщиков уменьшить производство новых моделей смартфонов на 10% с января по март. Это касается iPhone XS Max, iPhone XS и iPhone XR.

Отмечается, что это уже второй раз за два месяца, когда Apple сокращает планы производства. Решение сократить производство новых моделей связано с недостаточным интересом к последним моделям.

Знакомый с ситуацией источник издания сообщил, что в соответствии с пересмотренным планом суммарное производство как старых, так и новых моделей iPhone сократится в первом квартале до 40-43 миллионов устройств. Ранее ожидалось, что компания произведет 47-48 миллионов штук.