Штаб Навального уличили в мошеннических схемах с недвижимостью

Москва, 22 июля. Подвал жилого дома на Рождественском бульваре в Москве незаконно сдали в аренду сторонникам блогера Алексея Навального под Центр сбора подписей. Собственники возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, сдали без их согласия.

Владельцы квартир считают, что сдать в аренду подвал под Центр сбора подписей для кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму мог председатель ТСЖ Михаил Шульман – муж политолога, преподавателя РАНХиГС, члена СПЧ при президенте РФ Екатерины Шульман. Правоохранители проверят законность сделки.

Штаб по сбору подписей за соратников Навального расположен на Рождественском бульваре, 10/7, строение 1. Как рассказала RT одна из жителей дома, семья Шульман сдала подвал в аренду Навальному без ведома других собственников.

«Подвал в общедолевой собственности жильцов, но семья Шульман сдала его в аренду Алексею Навальному. Он там организовал сбор подписей. В обход других владельцев, нас даже не спрашивал никто», — сообщила жительница дома.

Деятельность политолога, доцента кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман ранее положительно оценивал Навальный. В настоящий момент Шульман является членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и колумнистом в The Insider и на сайте «Эхо Москвы».

Однако сама политолог отношения к дому и подвалу не имеет, в доме на Рождественском бульваре у нее нет собственности. Жильцы сообщают, что договор с Навальным на аренду подвала заключал ее муж.

Основатель «Юридического бюро Юрьева» Родион Юрьев отметил, что в случае необходимости сдать в аренду общее имущество многоквартирного дома необходимо проводить собрание собственников. На таком собрании решение принимается двумя третями голосов. Решение собрания должно быть опубликовано на государственном портале раскрытия информации. Если подвал был сдан в аренду без ведома жильцов, то это является нарушением закона.

Как рассказал экс-заместитель главы московского штаба Алексея Навального Виталий Серуканов, Шульман мог предоставить подвал Навальному «по дружбе». По словам Серуканова, еще в ходе президентской кампании — 2017/18 у Навального возникли проблемы со штабом, никто не хотел сдавать помещение, тогда на помощь пришел Шульман.

Жители дома на Рождественском бульваре подали заявлению в полицию с требованием провести разбирательства. Как рассказала жительница дома, участкового вызвали еще до начала сбора подписей, потому что в штабе постоянно находились странные люди. Когда же жильцы дома все же решили выяснить, что за люди поселились в их подвале, сотрудники центра отказались их пускать, сославшись на договор аренды. Тогда группа жильцов написала заявление в ОВД Мещанского района с просьбой проверить законность договора.

Незаконная сдача подвала Навальному – не единственная претензия к Шульману. Жители дома на Рождественском бульваре жалуются, что председатель ТСЖ превратил дом в проходной дом. Без их ведома на чердаке старинного дома появился хостел, а квартиры сданы под офисы и салоны красоты.

«Шульман и его семья добиваются одного: хотят захватить старинный дом целиком. В коммуналки вторгаются, ищут какие-то нарушения, начинают жать. Люди не хотят жить в борьбе. Проще продать и уехать», — пожаловалась жительница дома.

Как отмечает RT, жалобы жителей небеспочвенны. По данным правоохранительных органов, в 2009 году жильцы дома проголосовали за нового председателя ТСЖ, однако разъяренная сестра Михаила Шульмана Лариса укусила выбранного председателя и ударила по голове одного собственника. Кроме того, Мосжилинспекция трижды проводила проверки по просьбе жильцов дома, несмотря на обращения в суд, сместить Шульмана с поста председателя ТСЖ так и не удалось.

Шульман активно занимается операциями с недвижимостью и за последние годы преуспевающий рантье сколотил состояние. Только от сдачи в аренду подвала Навальному Шульман получает около 3 млн рублей ежемесячно.