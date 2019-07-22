Россиянин сбил насмерть двух человек в Финляндии

Хельсинки, 22 июля. Гражданин РФ за рулем грузовика сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии, в районе города Луумяки, об этом сообщили правоохранительные органы Финляндии.

По данным полиции, легковой автомобиль с четырьмя пассажирами остановился на обочине шоссе недалеко от города Коувола, часть автомобиля оставалась на шоссе. В момент столкновения трое пассажиров находились сзади и сбоку от автомобиля, водитель оставался на месте.

В результате столкновения мужчина 1979 года рождения и женщина 1982 года рождения от полученного удара скончались на месте, мужчину 1982 года доставили в больницу. Уточняется, что погибшие и пострадавший проживали в Кименлааксо. Водитель 1995 года рождения не пострадала.

«Россиянин 1983 года рождения, управлявший грузовиком, подозревается на данном этапе предварительного расследования в создании угрозы безопасности дорожного движения, причинении смерти по неосторожности и причинении травм», — сообщили в полиции.

Отмечается, что водитель грузовика не был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранительные органы устанавливают, имел ли водитель грузовика возможность обнаружить препятствие на дороге.