Минобороны подготовило интерактивный раздел, посвященный параду в преддверии Дня ВМФ

Москва, 22 июля. Интерактивный раздел появился на сайте Минобороны Российской Федерации в преддверии Дня ВМФ. По данным пресс-службы военного ведомства, раздел посвящен главному военно-морскому параду.

Отмечается, что посетители ресурса смогут ознакомиться с идеями проведения и исключительностью парада в Северной столице и Кронштадте, схемой пролета отечественной авиации, а также программами и схемами построений кораблей в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Севастополе.

В разделе также представлена детальная информация о демонстрациях военной техники, которая пройдет на флотах в День ВМФ, 28 июля.

Кроме того, на портале есть историческая рубрика, посвященная воссозданному первому линейному кораблю Петровского флота «Полтава», который впервые возглавит парад в акватории Невы, отмечается на сайте Минобороны.

Ранее в Сети появилось видео первой репетиции парада ко Дню ВМФ в Петербурге.

День ВМФ в 2019 году станет юбилейным — 80-м. планируется, что в параде в Петербурге и Кронштадте примут участие 43 корабля, 36 самолетов, 20 вертолетов и четыре тысячи военных.