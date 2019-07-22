Более 2,7 млн россиян сделали прививку от клещевого энцефалита

Москва, 22 июля. Более 2,7 миллиона россиян были привиты от клещевого энцефалита с начала 2019 года, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, пострадавшие от укусов клещей обращаются в этом году в медучреждения не чаще, чем обычно.

«С начала года привито от клещевого энцефалита более 2,750 миллиона человек», — говорится в сообщении.

Как стало известно, еще 3,1 миллиона человек планируют сделать прививку от клещевого энцефалита.

В Роспотребнадзоре добавили, что в большинстве субъектов России уже приступили к акарицидным обработкам, они были уже сделаны на территории 163 тысяч гектар. В Южном и Северо-Кавказком округах проводятся обработки скота.

С участием специалистов Роспотребнадзора вышло более 2,2 тысячи сюжетов на федеральных каналах, опубликовано свыше 5,3 тысячи информационных сообщений по предупреждению распространения передающихся с укусами насекомых инфекций, а также более 492 тысячи памяток.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.