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Мэрия Кемерово требует закрыть крупный ТЦ из-за нарушений

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Мэрия Кемерово требует закрыть крупный ТЦ из-за нарушений

Кемерово, 22 июля. Мэрия Кемерово подала иск в суд с требованием закрыть один из крупнейших торговых центров в городе — ТЦ «Радуга» — в связи с нарушениями требований пожарной безопасности. Об этом сказано в материалах электронной картотеки дел арбитражного суда Кемеровской области.

В материалах отмечается, что городская администрация обратилась в суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Кузбасс-3», которое является владельцем ТЦ «Радуга». Мэрия требует запретить эксплуатацию здания до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Заседание арбитражного суда назначено на 3 сентября, сообщает «Газета Кемерова». Суд потребовал от регионального МЧС предоставить пояснения о последствиях неустранения нарушений. ТЦ «Радуга» был построен в 2011 году и является одним из наиболее крупных торгово-развлекательных комплексов в городе. Общая площадь двухэтажного ТЦ составляет 28 тысяч квадратных метров, торговый центр посещают ежемесячно около 390 тысяч человек.

Ранее в Кемерово в судебном порядке была приостановлена работа других крупных ТЦ, в том числе ТЦ «Лапландия», ТЦ «Я» и ТЦ «Аврора». Масштабные проверки соблюдения требований безопасности в торговых центрах производятся после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

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Источник: ТАСС
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