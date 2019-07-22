Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков РФ 24 млрд рублей

Москва, 22 июля. Несколько российских банков с начала года предотвратили кражи со счетов клиентов на общую сумму более 24 миллиардов рублей, сообщили СМИ.

Как сообщили «Известия», за первое полугодие 2019 года мошенникам не удалось похитить 18 миллиардов рублей у клиентов Сбербанка, 5,4 миллиарда рублей — ВТБ, менее 700 миллионов рублей — Альфа-банка, 135 миллионов рублей — Почта банка, 10 миллионов рублей — МКБ.

«Таким образом, только у клиентов этих банков мошенники пытались похитить более 24 млрд рублей», —говорится в публикации.

При этом издание не уточняет, удалось ли мошенникам похитить какие-то средства со счетов клиентов этих банков. В Центробанке не стали комментировать газете информацию о предотвращенных кражах.