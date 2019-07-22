«Протон-М» для запуска двух спутников связи отправлен на «Байконур»

Москва, 22 июля. Центр имени Хруничева отправил ракету-носитель «Протон» и разгонный блок «Бриз-М» на космодром «Байконур», расположенный в Казахстане, в рамках подготовки к запуску спутников Eutelsat 5 и MEV-1. Об этом сообщается в релизе, опубликованном в понедельник на сайте предприятия.

Отмечается, что в ночь на 22 июля на космодром «Байконур» отправлены средства выведения в составе ракеты-носителя «Протон-М», головного обтекателя, переходной системы и разгонного блока «Бриз-М».

В настоящее время дата запуска не известна.

Соглашение на запуск двух аппаратов было заключено между предприятием International Launch Services (ILS) и глобальным оператором спутниковой связи Eutelsat три года назад.

Прошлый запуск «Протона-М» состоялся 13 июля. Он вывел на орбиту космическую обсерваторию «Спектр-РГ».

Как сообщала «Газета.Ru», Роскосмос намерен использовать межконтинентальные баллистические ракеты для коммерческих запусков гражданских спутников. По словам главы государственной корпорации Дмитрия Рогозина, сейчас изучается вариант использования баллистических ракет «Воевода».