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Дочь Алсу перепела хит Брэдли Купера и Леди Гаги Shallow

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Дочь Алсу перепела хит Брэдли Купера и Леди Гаги Shallow

Москва, 22 июля. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова перепела хит Леди Гаги и Брэдли Купера  из фильма «Звезда родилась» Shallow. Запись  девочка опубликовала на своей страничке в Instagram.

«Испробовала мою новую укулеле. Звучит! Обещаю почаще выкладывать песни! А пока немного Леди Гага вам в ленту, а то в последнее время почти не слышно о ней ничего», — прокомментировала свое видео Абрамова.

Подписчики поддержали юную звезду. Запись набрала более 28,5 тысячи просмотров. В комментариях пользователи отмечали красивый голос девочки и интересное исполнение известного хита.

Микелла Абрамова оказалась в центре скандала из-за финала шестого сезона проекта «Голос. Дети». Девочка одержала победу по результатам голосования, обойдя соперников Валерия Кузакова и Ержана Максима. Но телезрители оказались недовольны итогами шоу и предположили, что результаты голосования могли подтасовать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mikella???? (@mikellaabramova)

Первый канала провел расследование, в ходе которого были обнаружены нарушения. В итоге телеканал аннулировал результаты конкурса.

Тем не менее, Максим и Абрамова в июне представили песню «Эта любовь». Над композицией работал продюсер Дмитрий Климашенко. Авторами песни стали Дмитрий Тютлин и Sher Oston. Композицию представили на конкурсе «Детская Новая волна». 

На песню также сняли клип, сообщила Газета.ru. Режиссировал видео работавший с Ириной Дубцовой, Веркой Сердючкой, Александром Рыбаком, Таисией Повалий,  Юлией Ковальчук и Варварой украинец Александр Филатович. В клипе также снялась старшая дочь Алсу, 12-летняя Сафина, и принадлежащая семье собака по кличке Бонита.

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Источник: Instagram
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