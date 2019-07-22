Киев, 22 июля. Украина намерена запретить ввоз автомобилей Lada с 1 января 2020 года. Соответствующее решение было принято правительством Украины.

Ранее предполагалось, что запрет должен был вступить в силу с 1 июля 2019 года. Как уточнили в кабинете министров, дата запрета ввоза в страну автомобилей российского производства переносится на полгода. Таким образом, Украина запретит ввоз автомобилей Lada с 2020 года.

15 мая правительство Украины дополнило список запрещенных товаров из России новыми наименованиями. Под запрет попали легковые автомобили, автобусы, троллейбусы и грузовики. Это стало ответом на решение Москвы запретить экспорт нефти и нефтепродуктов на территорию Украины.

Киев регулярно обновляет список российских товаров, запрещенных к ввозу на территорию Украины. В конце минувшего года, в частности, Украина внесла в черный список кукурузный крахмал, глюкозу и мальтодекстрин. Россия, как и в случае с политикой антисанкций, применяемых против Запада, вводит ограничения только в ответ на недружественные действия Киева.

Взаимные запреты ранее уже становились причиной судебных исков. Так, например, Украина оспорила в суде ВТО решение РФ ограничить транзит украинских товаров, который якобы нарушал правила Всемирной торговой организации. Однако суд в итоге встал на российскую сторону, придя к выводу, что Москва просто защищала свои интересы.

В апреле 2019 года правительство Украины на заседании приняло решение расширить перечень антироссийских торговых санкций, запретив ввоз ряда российских товаров.

Отметим, что данное ограничение может быть связано с недавним решением суда ВТО, который встал на сторону России в споре с Украиной. Киев ранее подал иск, заявив, что Москва, ограничив транзит украинских товаров в страны СНГ, нарушила правила ВТО. Однако эксперты Всемирной торговой организации, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что российская сторона защищала свои национальные интересы. В результате суд отказал Украине в удовлетворении иска.

С 2014 года Украина расторгла целый ряд договоров о сотрудничестве с Россией, запретила поставки российских товаров и любое взаимодействие украинских промышленников со своими коллегами из РФ, а также ввела санкции против Москвы. Кроме того, Киев подписал соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, что создало для российского бизнеса угрозу в связи с возможностью реэкспорта европейских товаров с территории Украины.

Кроме того, ввоз ряда праворульных машин запретили в России. Запрет на ввоз из-за рубежа ряда автомобилей с количеством посадочных мест более восьми начал действовать в России с 1 июля. Ограничения распространяются на популярные у жителей Дальнего Востока микроавтобусы и минивены.

В издании отмечают, что с этих типов автомобилей начался запрет «правого руля». Ограничения также распространят на большую часть спецтехники, в том числе на манипуляторы, рефрижераторы и самосвалы.

Кроме того, усложнился и ввоз на территорию России легковых автомобилей из других стран. Каждая машина теперь должна обладать сертификатом безопасности, гарантирующим ее соответствие действующим ГОСТам.

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