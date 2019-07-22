Медики рассказали о состоянии Инны Чуриковой

Москва, 22 июля. Состояние российской актрисы Инны Чуриковой по-прежнему тяжелое, температура утром в понедельник составила 36,2 градуса. Об этом сообщили в больнице.

Ранее стало известно, что 75-летняя Чурикова была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В пятницу ее перевели из реанимации в обычную палату в НИИ имени Склифосовского в российской столице.

«Состояние тяжелое, температура вечером — 36,6, на утро — 36,2», — цитирует представителя клиники РИА Новости.

Напомним, в четверг, 18 июля, Чурикова в ходе театрального спектакля «Старая дева» неожиданно упала со сцены. Зрители помогли артистке подняться и самостоятельно дойти до ступенек на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, остановили.

По словам очевидцев, падение Чуриковой было страшным, поскольку возле сцены театра был выступ, и актриса упала, ударившись дважды. В СМИ появились сообщения о том, что Чурикова якобы получила перелом ребер, но ее менеджер эту информацию опроверг, сообщал телеканал 360.

Муж Чуриковой Глеб Панфилов заявлял, что состояние артистки улучшилось.