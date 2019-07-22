Москва, 22 июля. Минпромторг разработал стратегию развития торговли РФ до 2025 года, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, впервые в документе представлена концепция оптовых продовольственных рынков.

Также большое внимание уделено развитию всех актуальных для российского потребителя торговых форматов и вводятся понятия семейного и этнического торгового бизнеса. Как пишет ТАСС, целью стратегии является появление в России комфортной потребительской среды. Как уточнил министр, Минпромторг разработал стратегию развития торговли России до 2025 года, для развития этого сектора должен сохраняться баланс между торговыми сетями и малым торговым бизнесом, необходимо устранить административные барьеры и бюрократические препятствия.

Кроме того, Мантуров добавил, что документ регулирует развитие всех актуальных форматов торговли: сетей, малых форматов, стрит-ритейла, вендинговой, нестационарной и мобильной торговли, вводятся понятия семейного и этнического торгового бизнеса.

Ранее Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции, смягчив тем самым ограничения на его розничную торговлю. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко резко раскритиковал эту идею.

Придать пивной продукции самостоятельный статус и смягчить ограничения на ее розничную продажу Минпромторг предлагает в своем проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы, передает РБК. В ближайшее время документ будет направлен на согласование заинтересованным ведомствам.

«Раз в Минпромторге не считают пиво алкоголем, может, они пойдут дальше и включат пиво в рацион детских садов, школ, других образовательных учреждений и рекомендуют его кормящим мамам для повышения лактации, чтобы пиво сразу попадало в желудочки только что родившихся младенцев?» — заметил Геннадий Онищенко.

Парламентарий назвал инициативу вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции «преступным предложением непрофессиональных людей, которые, к большому несчастью, трудятся в одном из ключевых ведомств России».

«Для начала пусть эти мерзавцы посмотрят послание президента, его 204-й указ, в котором утверждены 12 национальных проектов, направленных на повышение, как образно говорит глава государства, народосбережения нашей страны, повышение активного и здорового долголетия. А еще, раз это стратегия развития торговли и промышленности, я надеюсь, я бы порекомендовал им вообще разобраться, что стоит на наших полках. Пивом это назвать нельзя, потому что за долгие годы спаивания нашей нации так и не озаботились тем, чтобы создать в нашей стране сырьевую и производственную инфраструктуру. У нас даже солода нет на те объемы, которые сегодня производятся. Почему-то этих господ это не волнует», — сказал Онищенко.

Он рассказал, что в годы процветания пивного завода «Балтика» в Петербурге наркологи сообщали удивленным мамам 12-14-летних подростков, что у их детей алкоголизм, а родительницы отвечали, что их чада не пьют ничего, кроме пива.

«В 2011 году пиво в России, как и во всем цивилизованном мире, наконец-то было отнесено к алкогольным напиткам. Наши внешние враги, о которых мы сегодня много говорим, — просто гуманисты-подвижники по сравнению с деятелями из Минпромторга, предлагающими не считать пиво алкоголем и продавать его на стадионах, превращая храмы здоровья и спорта в пивнушки. Их идея с пивом — циничная и полная ненависти к России. Людям, которые такое продвигают, не место во власти, они преступники, заслуживающие уголовного преследования», — считает Геннадий Онищенко.

Напомним, пиво и пивоваренная продукция были приравнены к алкоголю с июля 2012 года. С января 2013-го запрещена их продажа в ларьках и в ночное время, а с 2017 года запрещено производство пива в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра.