Олег Газманов раскрыл правду о своих детях

Москва, 22 июля. Главный «есаул» страны, эстрадный исполнитель Олег Газманов удовлетворил любопытство поклонников и раскрыл, чем на самом деле занимаются его дети. Оказалось, младший сын Филипп не планирует связывать свою жизнь с модельным бизнесом.

Многие поклонники артиста считали, что Филипп работает в модельном агентстве, поскольку на его странице в социальной сети Instagram большое количество соответствующих фотографий. Младший сын музыканта на самом деле участвовал в съемках и подписал несколько рекламных контрактов, но хочет построить карьеру в бизнесе. Так, 21-летний Филипп приступил к реализации интересного проекта, но автор хита «Офицеры» решил не вдаваться в подробности, пишет портал «7дней.ру».

Кроме того, Газманову — младшему поступали предложения о съемках в фильмах, но кинокарьера, видимо, не заинтересовала молодого человека.

Старший сын Газманова — 38-летний Родион — изначально строил карьеру в предпринимательской сфере, но потом возобновил музыкальную деятельность.

Шестнадцатилетняя Марианна — дочь от второго брака артиста — пока не задумывается о будущем, но увлекается модой и музыкой. Газманов не торопит ребенка и хочет, чтобы она окончила школу, а потом думала о будущем.

Ранее Газманов рассказал, как избавился от алкогольной зависимости на старте карьеры. Секретом певец поделился в передаче Насти Ивлеевой.