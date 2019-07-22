Беременная женщина погибла в ДТП из-за пьяного водителя скорой в Приангарье

Иркутск, 22 июля. Беременная женщина погибла и два человека получили травмы в результате ДТП с участием кареты скорой помощи. Об этом сообщает региональный главк МВД.

По данным ведомства, авария произошла накануне около 17.00 по местному времени (13.00 по Москве). Автомобиль скорой помощи перевернулся в полутора километрах от села Харбатово Качугского района на дороге «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово».

После аварии 54-летний водитель скорой помощи скрылся с места происшествия. Его задержали в лесном массиве недалеко от места ДТП. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян.

Ранее Газета.ru сообщила, что в первой половине июля за медицинской помощью из-за наводнения обратились 524 жителя Иркутской области.