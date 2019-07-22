Москва, 22 июля. Самым популярным автомобилем у российских угонщиков в 2019 году стал седан Hyundai Solaris. Об этом говорится в сообщении компании «Ренессанс Страхование». Были названы самые угоняемые автомобили в России.

На втором месте Kia Rio, на третьей строчке — Kia Ceed. Кроме того, угоняют чаще Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, а также Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Kia Optima. По данным газеты «Известия», в регионах угонщики чаще охотятся за бюджетными моделями. При этом в Москве и Петербурге они предпочитают премиальные машины.

Среди самих дорогих машин, которые угоняют в этих городах, кроссовер BMW X5, седан 3-series этой же марки и японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Ранее партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто дал советы, как защитить машину от угона.

Автоэксперт отметил, что популярностью у автоугонщиков пользуются автомобили, которые чаще всего приобретают россияне. В прошлом году бесспорными лидерами продаж стали модели марки Lada, а также бюджетные корейские версии Hyundai и Kia. Моржаретто пояснил, что автомобили чаще всего воруют не для перепродажи и перебивки номеров, а для разбора. Следовательно, редкие модели машин не особо интересуют угонщиков.

Однако перестраховаться никогда не бывает лишним. Специалист советует оставлять машину в гараже. Если его нет — на улице, но в надежном месте — где есть фонари и видеокамеры. Есть шанс, что эти факторы отпугнут преступников.

Эксперт также оценил надежность системы самого автомобиля.

«Они в некоторых машинах эффективны, а в некоторых нет, — сказал он. — Если беспокоитесь, можно поставить противоугонную систему. Лучше это делать у дилеров, чтобы автомобиль не слетел с гарантии».

Моржаретто напомнил, что существуют различные замки на КПП. Он пояснил, что механические противоугонные системы бывают куда эффективней электроники.

«Современные механические противоугонные системы очень хорошо работают. Они хорошо защищают от угонщиков, — констатировал специалист. — Замки качественно работают при установке на КПП и на руль».

Однако автоэксперт напомнил, что стопроцентной гарантии безопасности машины все равно не будет.

«На сегодняшний день есть страховка, — заключил он. — Она компенсирует потерю».

Чаще всего, чтобы проникнуть в машину, преступники взламывают дверные замки и замок зажигания «проворотами» или просто выбивают стекла. Более изощренные «профессионалы» используют для угона электронные устройства и ретрансляторы, которые позволяют обмануть автомобильную сигнализацию, а также «прописывают» новые, собственные ключи в памяти штатной охранной системы.

По словам специалиста ГК «Цезарь Сателлит», имя которого не называется, сегодня автомобиль является большим компьютером, и угонщики для дальнейшего использования должны его перепрограммировать.

Эксперт пояснил, что в настоящее время угон является хорошо поставленным бизнесом, в который вовлечен целый коллектив «специалистов», которые оформляют фиктивные документы, изготавливают необходимое оборудование, перебивают номера и разбирают на запчасти.

Тем не менее специалисты призывают автомобилистов не пренебрегать установкой качественной сигнализации. Они отмечают, что система должна затруднить процесс хищения, растянуть его и сделать невыгодным. Наиболее эффективными, по мнению экспертов, являются связки криптостойких электронных систем с электромеханическими компонентами.